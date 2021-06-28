ARDAHAN - Bakan Kasapoğlu: 'Gençler neredeyse biz oradayız'
ARDAHAN - Bakan Kasapoğlu: "Gençler neredeyse biz oradayız" - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması - Kasapoğlu'nun Genç Ofis açılışını yapması - Kasapoğlu'nun gençlerle ve sporcularla fotoğraf çektirmesi ARDAHAN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Genç Ofis açılış törenine katılarak, gençler ve sporcularla buluştu.
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