ARDAHAN - Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı

- Mevsimin ilk kar yağışı ile Ardahan kent merkezinin beyaza bürünmesi - Ardahan Kalesi ile Tarihi Ardahan Köprüsü - Kar temizliği yapan vatandaş, karda oynayan köpekler - Karla kaplanan otomobil Ardahan 'a mevsimin ilk karı yağdıARDAHAN (AA) - Ardahan 'da il merkezine mevsimin ilk karı düştü.Sabah saatlerinde yaşanan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü.İşe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, beyaz örtüyü görünce şaşkınlık yaşadı.Kar yağışı Çıldır ilçesi ve bağlı köylerinde de etkili oldu.
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