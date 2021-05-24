ARDAHAN - 9 düzensiz göçmen yakalandı

- Ardahan İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde işlemlerini bekleyen düzensiz göçmenlerARDAHAN (AA) - Ardahan 'da, yasa dışı yollardan yurda giren 9 düzensiz göçmen yakalandı, bir organizatör tutuklandı. Ardahan - Ardanuç kara yolunda düzensiz göçmenler olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.Bölgeye giden ekipler, Afganistanlı 9 düzensiz göçmeni yakalayarak, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.Bu kişilerin kaçak olarak yurda getirilmesine ilişkin yakalanan bir organizatör ise göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla tutuklandı.
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