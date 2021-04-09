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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Araziye gizlenen 61 kilo eroini narkotik köpekleri buldu

Araziye gizlenen 61 kilo eroini narkotik köpekleri buldu

Yapılan arama

Akalan İpekyolu Narkotik Narkotik Köpek Polis Ekipleri 

-Köpeğin tepki vermesi
-Arazinin kazılması
-Uyuşturucu paketlerinin çıkarılması
-Uyuşturucunun sergilenmesi

( VAN ) VAN

- Van’ın İpekyolu ilçesinde bir arazide polis ekiplerince narkotik köpeklerinin yardımıyla yapılan çalışmalarda 61 kilo 330 gram eroin ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince; Şila, Rexo, Bozo ve Magnum isimli narkotik detektör köpeklerin katılımıyla İpekyolu ilçesi Bakraçlı Mahallesi kırsalında arama tarama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Toprak yol yanındaki araziye narkotik köpeklerinin tepki vermeleri üzerine arazi kazıldığında 5 adet sırt çantası içerisinde 120 paket halinde toplam 61 kilo 330 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak şüpheli şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir” denildi.
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