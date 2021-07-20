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Arazide yürüyerek ilerleyen 113 düzensiz göçmen yakalandı
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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Arazide yürüyerek ilerleyen 113 düzensiz göçmen yakalandı

Arazide yürüyerek ilerleyen 113 düzensiz göçmen yakalandı

Göçmenlerin yakalanması ve araca bindirilmesi

Operasyon Bild Akalan Göç İstihbarat Birimleri 

-detaylar

( VAN ) VAN

- Van'ın Erciş ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 113 düzensiz göçmen yakalandı.Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Jandarma Suç Araştırma Timi ve istihbarat birimleri ile güvenlik korucuları, arazi tarama faaliyetleri sırasında Haydarbey Mahallesi kırsalında yürüyerek ilerleyen düzensiz göçmen grubunu fark etti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, gruplar halinde saklanmaya çalışan ve yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 113 Afganistan uyruklu göçmenleri yakaladı.Düzensiz göçmenlerin, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

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