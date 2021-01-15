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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Arazide ki dev yazı, FETÖ’yü akıllara getirdi

Arazide ki dev yazı, FETÖ’yü akıllara getirdi

-Yazıdan detaylar

İş Makinesi Çekim İngilizce 

--Drone detay

( SİVAS -DRONE-ÖZEL)- Sivas’ın Zara ilçesinde yaklaşık 1 dönüm arazide iş makinesi ile kazılarak yazıldığı düşünülen “HERO” yazısı FETÖ’yü akıllara getirdi SİVAS

- Sivas’ın Zara ilçesinde yaklaşık 1 dönüm arazide iş makinesi ile kazılarak yazıldığı düşünülen “HERO” yazısı FETÖ’yü akıllara getirdi. Sivas’ın Zara ilçesi sınırları içerisinde yer alan Tödürge gölü yakınlarında kim yada kimler tarafından yazıldığı bilinmeyen dev yazı, Fetullahçı Terör Örgütünü akıllara getirdi. Göle yakın bir noktada arazide iş makinesi veya traktörle yazıldığı düşünülen dev “HERO” yazısı tesadüfen ortaya çıktı. Zeminden bakıldığında fark edilmeyen, havadan bakıldığında görülebilen yazı, bir dron çekimi sırasında fark edildi. Türkçe de ‘kahraman’ anlamına gelen İngilizce kelime FETÖ tarafından bir dönem sembol olarak kullanılmak istenmişti. (OE-GF-
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