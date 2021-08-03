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Arazide çıkan yangın ormana sıçradı
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Arazide çıkan yangın ormana sıçradı

Arazide çıkan yangın ormana sıçradı

Yangından farklı açılardan görüntü

( UŞAK )- Uşak’ta orman yangını UŞAK

Ormana Yangın Ormanlı Polis Ekipleri Orman Yangını 


- Uşak’ta yerleşim alanına yakın bölgede çıkan arazi yangını, ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın, Sorkun Köyü yakınlarında Çokkozlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yerleşim alanına yakın yerdeki araziden henüz belirlenemeyen nedenden dolayı alevlere yükseldi. Rüzgarın etkisiyle alevler ormanlık alana sıçrayarak büyümeye başladı.
Vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda orman, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler vatandaşlarla beraber alevlere müdahale ederken, yağını kontrol altına almaya çalışıyor. (EEP-
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