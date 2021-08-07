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Arazi kavgasında ağır yaralanan kişi öldü
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Arazi kavgasında ağır yaralanan kişi öldü

Arazi kavgasında ağır yaralanan kişi öldü

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( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

Acil Servis Arazi Anlaşmazlığı Silahlı Kavga 112 Acil Servis Gözaltı 


- Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile fertleri arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 5 kişiden Halil İrmak, hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kavga, Birecik ilçesine bağlı Kocaşerif Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki aile fertleri çarşıda karşı karşıya geldi. Tartışma sonrası çıkan silahlı kavgada Halil İ. Mustafa İ., Mustafa Mert İ., Mustafa S. ve Haydar B. yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine giden 112 acil servis ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Halil İrmak (34), doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İrmak'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Kavga sonrası 2 kişi ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (BB-SD-NT-SD-
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