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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Arazi anlaşmazlığında silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı

Arazi anlaşmazlığında silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Arazi Anlaşmazlığı Silahlı Kavga Trafik Polisi Polis Ekipleri 

-Kalabalıktan görüntü
-Numaratörler
-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması
-Detay görüntüler
-fotoğraflar

( BATMAN )- Trafik polisinin yaralıyı hayatta tutma çabası yetersiz kaldı, kurşunların hedefi olan şahıs hayatını kaybetti BATMAN

- Batman’da arazi anlaşmazlığı nedeni ile çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı. Olay yerindeki trafik polisinin, ağır yaralanan şahsı hayatta tutma çabası yetersiz kaldı. Olay Dörtyol Bulvarında bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden başladığı iddia edilen tartışma, bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan yaralılardan Süleyman Yel'e ilk müdahaleyi olay yerindeki trafik polisi yaptı. Sağlık ekiplerinin gelmesi ile yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Süleyman Yel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saldırganlar Bahçelievler Mahallesinde ara sokaklara kaçarken, olayda kullanıldığı değerlendirilen silahlardan biri park halindeki bir aracın altında bulundu. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
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