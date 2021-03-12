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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Arazı anlaşmazlığında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

Arazı anlaşmazlığında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

Çermik devlet hastanesinden görüntü

İlk Müdahale Arazi Anlaşmazlığı Silahlı Kavga Devlet Hastanesi Polis Ekipleri 

-Detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeni ile çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı. Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Aynalı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeni ile husumet bulunan iki aile arasında başlayan tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan Kemal Ekinci (27) ile amcasının oğlu Bahattin Ekinci, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kemal Ekinci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Bahattin Ekinci’nin ise Diyarbakır’a sevk edildiği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
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