Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Arazi anlaşmazlığında ağabey kardeşini vurdu

- Arazi anlaşmazlığında ağabey kardeşini vurdu

-yaralının ambulansla getirilmesi

Hastane Arazi Anlaşmazlığı Jandarma Bild Akalan 

--yaralının hastaneye girişi
--hastane detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da arazi anlaşmazlığından dolayı ağabey silahla kardeşini vurarak yaraladı. Olay, Sivrice ilçesine bağlı Kavalı köyü Boğaz mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kardeş arasında arazi anlaşmazlığından dolayı tartışma çıktı. Tartışma sırasında ağabey İ.A. kardeşi S.A.'yı silahla vurarak yaralandı. Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, şahıs ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bacağından yaralanan A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçan ağabey ise mezra çıkışında jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
(CK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı