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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada, karı-koca vuruldu

Arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada, karı-koca vuruldu

- Yaralıların hastaneye getirilmesinden detaylar

Hastane Arazi Anlaşmazlığı Harekete Geç 

-- Yaralıların fotoğraflar

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa'nın Alaşehir ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada karı-koca tüfekle vurularak yaralandı. Olay, Alaşehir'e bağlı Yeşilyurt Mahallesi Çavuşlar yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Süleyman Ş.(60) ile Yaşar D.(61) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Süleyman Ş. yanında getirdiği tüfekle Yaşar D. ile eşi Raz D'ye (58) ateş açarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı çifti Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Tüfekten çıkan saçmaların Yaşar D.'nin karın ve göğüs boşluğuna isabet ettiği, eşi Raz D.'nin ise bacaklarından yara aldığı öğrenildi. Silahla yaralama olayı sonrası harekete geçen Alaşehir İlçe Jandarma ekipleri, zanlı Süleyman Ş.'yi evinde gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (HK-ÖND-
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