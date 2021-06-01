Arazi anlaşmazlığı kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 4 yaralı



- Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre olay, Akçakale ilçesine bağlı kırsal Mil Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akrabalar karşı karşıya geldi. Tartışma sonrası silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada Ömer Faruk K., Ahmet Hamit K., Mustafa U., Ömer K. ile Emir K. yaralandı.İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslara alınan yaralılar, Akçakale Devlet Hastanesi ve Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ömer Faruk Köseoğlu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

