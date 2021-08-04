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Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü

Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü

Adli tıp detayı

Jandarma Akalan Silahlı Saldırı Kurşun Saldırı 

-Cenazenin yakınları tarafından alınması detayı
-Öldürülen Kenan Osanmaz'ın fotoğrafı

( GAZİANTEP -ÖZEL)- 4 çocuk babası Kenan Osanmaz, husumetlisi tarafından ailesinin gözü önünde öldürüldü GAZİANTEP

- Gaziantep’te, 38 yaşındaki 4 çocuk babası arazisinde çalışırken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay, Nizip ilçesine bağlı Kocatepe Kırsal Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, kendisine ait olan tarlada ailesiyle birlikte çalışan Kenan Osanmaz’in traktörü ile tarlasını sürerken husumetlisi İsmail Palamut (67) tarafından önü kesildi. Kısa süreli tartışma sonrası Palamut, yanında bulunan ruhsatsız tabancasıyla Osanmaz’a kurşun yağdırdı. Kafasına ve vücudunun farklı noktalarına isabet eden 3 kurşunla olay yerinde hayatını kaybeden talihsiz adamın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. “Silahıyla birlikte yakalandı” Husumetli olduğu Kenan Osanmaz’ı öldüren ve olay yerinden kaçan İsmail Palamut, jandarmanın takibi sonucu olayda kullandığı ruhsatsız tabancasıyla birlikte kıskıvrak yakalandı. Biri 6 aylık 4 çocuk babası olan Kenan Osanmaz’ın cenazesi yapılan otopsisinin ardından yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere Nizip ilçesine götürüldü.
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