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20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Araştırmacı Tarihçi Hasan Özpınar: “Kybele heykelini maddi değerle ölçmek imkansız”

Araştırmacı Tarihçi Hasan Özpınar: “Kybele heykelini maddi değerle ölçmek imkansız”

Araştırmacı Tarihçi Hasan Özpınar ile röp.

İhlas Kaçak Kazı Karahisar İsrail Tanrı 

-arşiv görüntüler

( AFYON KARAHİSAR)- 60 yıl önce İsrail'e kaçırılan Kybele heykelinin kaçırılış öyküsü AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da bulunan ve tarihi eser kaçakçıları tarafından İsrail’e kaçırılan Kybele heykelinin kaçırılış öyküsünü Araştırmacı Tarihçi Hasan Özpınar İhlas Haber Ajansı’na

anlattı. Özpınar, Kybele heykelini 60 yıl önce köylülerin bulduğunu ve bir koleksiyoncu tarafından İsrail’e kaçırıldığını söyledi.

Tarih öncesi dönemlerde bolluğun ve bereketin sembolü, koruyucusu olduğuna inanılan 'ana tanrıça' Kybele heykelinin bir koleksiyoncu tarafından İsrail’e kaçırıldığını kaydeden Özpınar, “Frigler döneminden ve sonrasında yine Roma döneminde heykelleri yapılmış. 1964 yılında Çavdarlı köyü yakınlarında tesadüfen yapılan bir yol kazısı sırasında Roma dönemine ait eserlerin ağırlıklı olduğu kalıntılar bulunur ve bunlar tabi o dönemde büyük ses getirir sonrasında Ankara müzesinden yine bir ekip yaklaşık 15 günlük bir kazıyla geride kalan eserleri de ortaya çıkartır. Ortaya çıkan eserler de tarihi eser kaçakçılarının da iştahını kabartır. O günlerde yine Afyonkarahisar’a gelen ve Türkiye çapında bilinen bir tarihi eser koleksiyoncusu diyelim başka bir değişle de tanımlamakta lüzumlu. Çevre köyleri dolaşır ve bu dolaştığı sırada da Çavdarlı köyünde vatandaşların maalesef kaçak kazılarla ortaya çıkardıkları eserleri de satın alır. Ve bu eserleri o tarihlerde yabancılara sattığı da bilinmektedir. Gerek devletimizin kayıtlarında, gerek emniyetin kayıtlarında, gerek müze kayıtlarında ve buna dair pek çok veri vardır. Bu eser ilk olarak İsrail’e kaçırılmış ve sonrasında tabi kimsenin haberi yok kaçırıldığından" dedi.
“Kybele heykelini maddi değerle ölçmek imkansız”Kybele heykelinin maddi değerle ölçülmesinin mümkün olmadığının altını çizen Araştırmacı Tarihçi Özpınar, “Nihayetinde geçtiğimiz yıllarda yine Amerika’da satışa sunulacağı haber alınıyor ve devletimizin gerekli girişimleriyle Kültür Turizm Bakanlığının girişimleriyle nihayetinde geçtiğimiz 13 Aralık günü yurdumuza getirildi.
Kültür Turizm Bakanlığımız yine bu konuda büyük çalışmalar sarf ediyor. Yurda getirilen eserde yine şu an geçici olarak İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde sergileniyor sonrasında inşallah Afyonkarahisar yeni müze binası bittiği zaman da burada sergileneceğinin ne mutlu ki haberini aldık. Bu tarihi eserlere değer biçmek imkansız diyebiliriz. Sonuçta 2 bin yıla yakın bir geçmişi var Milattan Sonra 3. ve 4. Yüzyılda yapıldığı biliniyor. Tabi bu tür kültür varlıklarının maddi değerle ölçmek imkansız diyebiliriz” diye konuştu.

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