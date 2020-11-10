Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Aras EDAŞ ekipleri karantina altında olan köylere ışık oldu

Aras EDAŞ ekipleri karantina altında olan köylere ışık oldu

İşçilerin hazırlanması

Karantina İş Güvenliği Onarım Çalışması Sağlık Çalışanları Kışla 

-Jandarmanın güvenliğinden geçen işçiler
-İşçilerin arızaya müdahale etmesi
-Karantinadaki köyden detaylar
-Drone görüntüleri
-Ekip şefi ile röportaj

( ERZURUM ) - ERZURUM

- Doğu Anadolu’ya enerji dağıtım hizmeti veren Aras EDAŞ, Pandemide karantina altında olan köylere girerek, elektrik sorunu yaşayan köylerin yardımına koşuyor. Arızaların bakım onarımını da yapan ekipler özel kıyafetler kullanarak, iş güvenliğinden de ödün vermiyor. Öte yandan karantina altındaki köyde çalışma yapan ekipler drone ile havadan görüntülendi. ‘Enerjimiz her kese yeter’ sloganı ile hareket eden Aras EDAŞ Arıza Bakım Onarıp Ekipleri, karantina altında bulunan Erzurum’un Horasan İlçesi’ne bağlı Kemerli köyüne giderek bakım onarım çalışması yaptı. İş güvenliğinin yanı sıra korona virüs tedbirlerini de elden bırakmayan ekipler, karantina bölgesine sağlık çalışanları gibi özel kıyafetler ile girdiler. Giriş çıkışların yasak olduğu 70 haneli köye özel izin ile kontrollü bir şekilde giren arıza bakım onarım ekipleri, arızayı kısa sürede gidererek vatandaşlara ışık oldular. Aras EDAŞ Horasan İşletme Şefliğine bağlı arıza bakım ekibi karantinada elektrik olmayan köylere enerji bağladı. Özellikle zorlu kış ve pandemi şartlarında gelen ihbarları titizlikle değerlendiren ekipler, kısa sürede elektrik ihtiyacı olan bölgelere giderek sorunu çözüyor. Son günlerde artış gösteren korona virüs vakalarına rağmen görevlerini yerine getirmeye devam eden ekipler, karantina altında bulunan köy ve mahallelere özel izinle girerek vatandaşlara ışık sağlıyor. Karantina altında bulunan köylere de yardım etmek zorunda olduklarını belirten Aras EDAŞ arıza ekip şefi İsmail Aras, “ Karantina altında olan köylere dahi hizmet vermek zorundayız. Şu an bu köye giriş çıkışlar yasak ama mecburen biz gelmek durumundayız. Biz durursak hayat durur. Görev yaparken iş güvenliğine çok önem veriyoruz, altımızda yanmaz yeleklerimiz ve özel botlarımız var. Bunun üzerine de pandemi tedbirleri doğrultusunda tulum giyerek maske takmak zorundayız. İlk günlerde zorlanıyorduk, tedirgin oluyorduk bize de virüs bulaşır mı diye. Aldığımız tedbirlerin yardımıyla da şimdi alıştık” dedi.
(ÇK-ÖB-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement