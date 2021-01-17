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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Aras Dağları zirvesinde bulunan donmuş göl üzerinde off-road heyecanı

Aras Dağları zirvesinde bulunan donmuş göl üzerinde off-road heyecanı

Zirvede bulunan dağların yamacında off-road yapılması detay

Yabancı Turist Efes Adrenalin Gesi Kış Mevsimi 

-Spor kulübü ekibinin donmuş göl üzerinde kayması ve gezmesi
-Donmuş balık gölü üzerinde off-road yapılması detay
-Dernek Başkanı Sadık Polat’ın açıklamaları

- IĞDIR

- Iğdır Off Road Motor Sporları Kulübü tarafından donmuş göl üzerinde yapılan off-road gösterisi nefes kesti. Iğdır ile Ağrı sınırları arası Aras Dağları zirvesinde bulunan ve kış aylarında donan Balık Göl üzerinde, Iğdır Off-Road Motor Sporları Kulübü tarafından yapılan off-road gösterisi heyecan dolu anlar yaşattı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde 2 bin 241 rakımlı yüksekliği ile Aras Dağları zirvesinde bulunan Balık Gölü, kış mevsiminin gelmesi ve yüzeyinin buz tutması ile adeta görsel şölen yaşattı. Buz kalınlığının 25-30 santimetreye ulaştığı Balık Gölü yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra, fotoğraf sanatçılarının da ilgi odağı oldu. Aras Dağları zirvesinde bulunan bir doğa harikası olduğunu belirten Iğdır Off-Road Motor Sporları Kulübü Başkanı Sadık Polat, "Havaların soğuk ve sert geçtiği bu dönemde Balık Gölü’nün donduğunu duyunca ekip arkadaşlarım ile o bölgeye gidip gölü görmek istedik. Güvenli bir rota belirleyerek bu rota üzerinden göle gitmeye karar verdik" dedi.
"Adrenalin dolu anlar yaşadık" Görsel şölenin yanı sıra adrenalin dolu anlar yaşadıklarını belirten Polat, "Aras Dağları zirvesinde bulunan Balık Gölü mevkiine vardığımızda gölün tamamen buzla kaplandığını gördük. Donmuş göl o kadar güzeldi ki bize görsel şölen yaşattı. Buz tutmuş göl üzerinde off-road yapmanın heyecanı hat safhaya ulaştı. Herkesin bu bölgeyi gelip görmesini tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.
Çekim yapmak için bölgeye giden fotoğraf sanatçısı Mehmet Özcan ise donan göl üzerinde yapılan off-road gösterisi ile ilk kez karşılaştığını ve hayranlıkla izlediğini belirtti.

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