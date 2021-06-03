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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Arapça hat sanatıyla süslenen yolcu uçağından hayran bırakan gösteri

- Arapça hat sanatıyla süslenen yolcu uçağından hayran bırakan gösteri

İki uçağın yaptığı gösteri

( RİYAD ) RİYAD

İngiltere Yolcu Uçağı Başkent Hat Sanatı Irak 


- Suudi Arabistan’da Arapça Hat Yılı’nı kutlamak için Arapça hat sanatıyla süslenen iki yolcu uçağı ülke semalarında gösteri yaptı. Suudi Arabistan Kültür Bakanlığı, Arapça Hat Yılı’nı kutlamak için Suudi Arabistan havayolları (SA) ile işbirliği yaparak, SA’ya ait iki Boeing 787 uçağını Arapça hat sanatıyla süsledi. Hat sanatıyla “Arapça Hat Yılı”, “Suudi Arabistan Kültür Bakanlığı” üzerine yazılmış iki uçak ülkenin semalarında gösteri gerçekleştirdi. Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad ve Cidde kentinden kalkan uçaklardan biri gösterinin ardından İngiltere’nin başkenti Londra'da bulunan Heathrow Havalimanı'na, diğeri ise Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) Dubai Havalimanı'nda iniş yaptı. Suudi Arabistan Kültür Bakanlığı aynı kutlama kapsamında Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı ve Cidde'deki Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'nda yurtdışına çıkan yolcuların biniş kartlarına isimleri Arapça hat sanatıyla yazıldı.
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