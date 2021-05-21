Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
- Arap ve Yahudilerden Şeyh Cerrah'ta Filistinli ailelere destek protestosu

- Arap ve Yahudilerden Şeyh Cerrah'ta Filistinli ailelere destek protestosu

- Düzenlenen Filistinli ailelere destek protestosundan görüntüler

( KUDÜS ) KUDÜS

Protesto İsrail 


- Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bir araya gelen yaklaşık 200 Arap ve Yahudi, hakkında tahliye kararı verilen Filistinli ailelere destek protestosu düzenledi.
İsrail güçlerinin, Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli aileleri evlerinden zorla tahliyesine yönelik çalışmalarına Arap ve Yahudilerden tepki geldi. Şeyh Cerrah Mahallesi'nden bir araya gelen yaklaşık 200 Arap ve Yahudi, tahliye emirleriyle karşı karşıya olan Filistinli ailelere destek gösterisi düzenledi.
İsrail'in bölgede Filistin halkına yönelik tahliye kararına karşı çıkan protestocular, "işgali durdurun", "seninleyiz Şeyh Cerrah" yazılı pankartlar taşıyarak, Filistinli ailelere desteklerini gösterdi.
İlgili Foto Galeriler
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
İsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlarİsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlar
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı! İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı!
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement