- Arap ve Yahudilerden Şeyh Cerrah'ta Filistinli ailelere destek protestosu



- Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bir araya gelen yaklaşık 200 Arap ve Yahudi, hakkında tahliye kararı verilen Filistinli ailelere destek protestosu düzenledi.

İsrail güçlerinin, Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli aileleri evlerinden zorla tahliyesine yönelik çalışmalarına Arap ve Yahudilerden tepki geldi. Şeyh Cerrah Mahallesi'nden bir araya gelen yaklaşık 200 Arap ve Yahudi, tahliye emirleriyle karşı karşıya olan Filistinli ailelere destek gösterisi düzenledi.

İsrail'in bölgede Filistin halkına yönelik tahliye kararına karşı çıkan protestocular, "işgali durdurun", "seninleyiz Şeyh Cerrah" yazılı pankartlar taşıyarak, Filistinli ailelere desteklerini gösterdi.

