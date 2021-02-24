Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Aranması olan şahıs, gözaltına alınmamak için denize atladı

Aranması olan şahıs, gözaltına alınmamak için denize atladı

Şahsın denizde görüntüsü

( İZMİR ) İZMİR

Polis Deniz Polisi Polis Merkezi Bild Polis Ekipleri 


- İzmir'in Balçova ilçesinde polis tarafından aranması olan şahıs, gözaltına alınmamak için denize atladı. Şüpheli, polis tarafından denizden çıkartılarak gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre olay, saat 18.30 sıralarında Engelliler Parkı Kent Ormanı sahilinde meydana geldi. İddiaya göre Sefa Ş. isimli bir kişi, sahilde oturan vatandaşlara rahatsızlık verince durum polis ekiplerine bildirildi.
İhbar üzerine sahile gelen polis ekipleri, Sefa Ş.'ye kimlik sorgusu yaptı. Sorgulamada şüphelinin aranması olduğu ortaya çıkınca, Sefa Ş., polise teslim olmamak için kendini denize attı. İkna edilmeye çalışılan şüpheli, denizden çıkmayınca durum Deniz Polisi'ne bildirildi.
Bölgeye ulaşan Deniz Polisi ekipleri de, Sefa Ş.'yi denizden çıkması için ikna etmeye çalıştı. Polis ekipleri denize girdi Öte yandan şüpheli Sefa Ş.'nin tüm ikna çabalarına rağmen direnerek denizden çıkmaması üzerine hem deniz polisi hem de Balçova Emniyet Amirliği ekipleri, denize girdi. Sefa Ş., polis ekipleri tarafından ikna edilerek karaya çıkarıldı. Polis tarafından gözaltına alınan Sefa ş., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (AÇ-ÖZ-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yenibosna'da Karakolun Önünde PatlamaYenibosna'da Karakolun Önünde Patlama
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı