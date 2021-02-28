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28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Aranırken polise yakalanıp bir de sahte kimlik gösterdi

Aranırken polise yakalanıp bir de sahte kimlik gösterdi

-Emniyetten görüntü

Sahte Kimlik Akalan Hapis Cezası Harekete Geç Polis Ekipleri 

--Şüphelinin Adliyeden çıkartılmasından görüntü
--Adliye detay

( ANTALYA )- 'Kasten öldürme ve özel hayata ilişkin görüntüleri ve sesleri ifşa etmek’ suçundan aranan kadın yakalandı ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan aranması bulunan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu çalışmalar kapsamında ‘Kasten öldürme ve özel hayata ilişkin görüntüleri ve sesleri ifşa etmek’ suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan F.K. isimli şüphelinin Alanya'da olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler bunun üzerine harekete geçerken şüpheliyi Güllerpınarı Mahallesi Mülazımlar Sokak üzerinde saklandığı evinde yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahsa polis ekiplerine başkasına ait kimliği gösterdiği için ayrıca ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan da işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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