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Aranan şüpheliler, 7 ayrı adrese yapılan baskınla yakalandı
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9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Aranan şüpheliler, 7 ayrı adrese yapılan baskınla yakalandı

Aranan şüpheliler, 7 ayrı adrese yapılan baskınla yakalandı

polislerin operasyona çıkışı

Trafik Güvenliği Operasyon Yakalama Kararı Gözaltı Dolandırıcılık 

-şüphelilerin sağlık kontrolüne götürülmeleri
-şüphelilerin adliyeye sevk edilmeleri
-iskenderun ftpden geçildi

( HATAY ) HATAY

- Hatay’ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli, adreslerine yapılan baskınlarla yakalandılar. Alınan bilgiye göre, İskenderun ilçesinde; dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, hırsızlık, mala zarar verme işyeri dokunulmazlığının ihlali, yaralama, tehdit, Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından adli makamlarca yakalama kararı bulunan 7 şahıs, 7 ayrı adrese düzenlenen baskın sonucu yakalandılar. A.U., Y.Ö.Y., G.İ., K.E., E.A., İ.D. ve M.A. isimli şahıslar gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.
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