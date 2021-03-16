Aranan şüpheli polise ateşle karşılık verdi

-Polîs ekiplerinden detaylar

-Olay yeri görüntüleri



( MALATYA ) MALATYA



- Malatya'da hakkında yakalama kararı bulunan bir şahıs, kendisini almaya gelen polise silahla karşılık verdi. Özel hareket polisinin de katıldığı operasyon ile şahıs gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Battalgazi İlçesine bağlı Orduzu Mahallesi Elmasuyu Caddesi'nde bulunan ve hakkında 'Kasten adam yaralama' suçundan yakalama kararı bulunan Emrah B.'yi gözaltına almak için polis ekipleri belirtilen adrese gitti. Eve giden polis ekiplerinin teslim ol çağrısına, şüphelinin havaya ateş açarak karşılık vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Özel hareket polislerinin de katıldığı operasyonda polis ekipleri de şahsın teslim olması için havaya uyarı ateşinde bulundu. Kimsenin yaralanmadığı olayda şüpheli şahıs silahı ile birlikte polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan şahıs daha sonra sorgulanması için emniyete götürüldü.



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