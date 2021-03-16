Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Aranan şüpheli polise ateşle karşılık verdi

Aranan şüpheli polise ateşle karşılık verdi

Olay yerinden detaylar

Adam Yaralama Polis Yakalama Kararı Polis Ekipleri 

-Polîs ekiplerinden detaylar
-Olay yeri görüntüleri

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya'da hakkında yakalama kararı bulunan bir şahıs, kendisini almaya gelen polise silahla karşılık verdi. Özel hareket polisinin de katıldığı operasyon ile şahıs gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Battalgazi İlçesine bağlı Orduzu Mahallesi Elmasuyu Caddesi'nde bulunan ve hakkında 'Kasten adam yaralama' suçundan yakalama kararı bulunan Emrah B.'yi gözaltına almak için polis ekipleri belirtilen adrese gitti. Eve giden polis ekiplerinin teslim ol çağrısına, şüphelinin havaya ateş açarak karşılık vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Özel hareket polislerinin de katıldığı operasyonda polis ekipleri de şahsın teslim olması için havaya uyarı ateşinde bulundu. Kimsenin yaralanmadığı olayda şüpheli şahıs silahı ile birlikte polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan şahıs daha sonra sorgulanması için emniyete götürüldü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement