Aranan şahıslara şafak operasyonu

-Operasyona gitmeleri -Evlere yapılan baskın anı -Arama çalışmaları
( HATAY ) -- İskenderun'da düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı HATAY
- Hatay'ın İskenderun ilçesinde aranan şahıslara yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik önceden belirlenen 11 adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi. Sabaha karşı yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, tabanca ve çeşitli kesici aletler ele geçirildi. (AHS-
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