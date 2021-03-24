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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 23 gözaltı

Aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 23 gözaltı

-Operasyondan görüntüler

Uyuşturucu Akalan Hapis Cezası Hırsız Dolandırıcılık 

--Aramalardan görüntüler
--Yakalanan suçludan görüntü
--Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’de aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, farklı suçlardan aranan 23 kişi yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ‘hırsızlık’, ‘yaralama’, ‘mala zarar verme’, ‘uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’, ‘dolandırıcılık’ ve benzeri suçlardan aranan ve haklarında 1-10 yıl arasında hapis cezası bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda farklı suçlardan aranan 23 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.
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