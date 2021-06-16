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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Aranan şahıs ile polis arasında yaşanan kovalamaca kamerada

Aranan şahıs ile polis arasında yaşanan kovalamaca kamerada

Şüphelinin kaçma anı

Polis Akalan Kamera Hapis Cezası Hırsız 

-Polisin kovalama anı
-Şüphelinin yakalanma anı

( İSTANBUL - ÖZEL)- 100’e yakın suç kaydı olan şahıs saklandığı yerde yakalandı İSTANBUL

- Sarıyer’de kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı. 100’e yakın suç kaydı olduğu öğrenilen şahsın, polisten kaçma anları kameralara yansıdı. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, hırsızlık suçundan hakkında 5 yıl 7 ay kesilmiş hapis cezası olan T.G’nin yerini tespit etti. Maden Mahallesinde bulunan bir nalburcuya polisten kaçmak için saklanan T.G. dükkan çalışanı ile karşılaştı. Durumdan şüphelenen çalışan T.G’nin buradan gitmesini istediğini söyledi.

Dükkan çalışanı işine devam ettikten sonra Polis ekiplerinin geldiğini duyan T.G hızlı bir şekilde kaçmaya başladı.
Ekipler kovalamaca sonucu T.G’yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan Şüphelinin 100’e yakın suç kaydı olduğu öğrenildi. (HZE- MB-RU
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