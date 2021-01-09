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09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Aranan şahıs dolaptaki gizli bölmede yakalandı

Aranan şahıs dolaptaki gizli bölmede yakalandı

Cep telefonu görüntüsü

Uyuşturucu Akalan Araç Kullanmak Gizli Bölme Hapis Cezası 

-Polisin şahsı dolapta bulması
-Şahsın dolabın içinden çıkması
-Şahsın yakalanıp götürülmesi

( KONYA ) KONYA

- Konya’da çeşitli suçlardan aranan şahıs, mutfak dolabına yapılan özel bölmede gizlenirken yakalandı. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 4 yıllık kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı yakalamak için operasyon düzenledi.
Alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullanmak, birden fazla kişi ile tehdit suçundan aranan şahsın evinde arama yapıldı. Aramada şahıs mutfak dolaplarına yapılan özel bölme içerisine gizlendiği belirlendi. Gizli bölmeden çıkarılan şahıs gerekli işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.
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