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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Aranan FETÖ’cü Adana’da yakalandı

Aranan FETÖ’cü Adana’da yakalandı

Sanığın adliyeye getirilmesi

Akalan Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 

-Adliyeye alınması

( ADANA )- Hatay ve Ankara Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından “silahla terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak” suçlarından aranırken Adana’da yakalanan sanık tutuklandı ADANA

- Hatay ve Ankara Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından “silahla terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak” suçlarından aranırken Adana’da yakalanan sanık tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik yaptığı çalışmada Ankara ve Hatay Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından “silahlı terör örgütünü kurmak, yönetmek ve üye olmak” suçlarından aranan Mehmet D.’nin Adana’da olduğunu tespit etti. Polis yaptığı çalışmada sanığın terör örgütünün gizli haberleşme sistemi olan ByLock kullanıcısı olduğu, terör örgütü lideri Fetullah Gülen’in talimatıyla Bank Asya’ya para yatırdığı, KHK ile kapatılan şirkette SGK kaydı bulunduğunu belirledi. Polis bu tespitlerin ardından belirlenen adrese baskın yaparak sanığı yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sanık sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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