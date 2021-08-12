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Arama kurtarma ekipleri yaşlı kadını selden botla kurtardı, engelli genci kucağında taşıdı
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12 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Arama kurtarma ekipleri yaşlı kadını selden botla kurtardı, engelli genci kucağında taşıdı

Arama kurtarma ekipleri yaşlı kadını selden botla kurtardı, engelli genci kucağında taşıdı

Arama kurtarma ekipleri

Yaşlı Kadın Güvenli Bölge Sahil Güvenlik Felaket Sel 

-Yaşlı kadını botla kurtarma
-Engelli genci kucakta taşıma
-Selden detay
-Helikopter

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu’ya giden Pendik Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri (PEAK) Sahil Güvenlik ekipleri ile birlikte selzede vatandaşlara yardım ediyor. Arama Kurtarma ekipleri iel sahil güvenlik ekipleri, sele maruz kalan yaşlı bir kadını bot ile selden kurtararak güvenli bölgeye taşıdı. Ayrıca selden dolayı mağdur olan engelli bir genç de arama kurtarma ekipleri tarafından kucakta taşınarak arabaya götürüldü. Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu Bozkurt’a giden Pendik Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri (PEAK) selzedelere yardım etmek amacıyla bölgede çalışmalarına devam ediyor. Sahil Güvenlik ekipleriyle birlikte çalışmalar yürüten PEAK, sele maruz kalan vatandaşlar için çaba sarf ediyor. Selin aktığı bölgede mahsur kalan yaşlı bir kadın, Sahil Güvenlik ekipleri ve Pendik Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerince bota alınarak kurtarıldı. Selden botla kurtarılan yaşlı kadın arama kurtarma ekiplerince güvenli bölgeye taşındı. Ayrıca sel nedeniyle mağdur olan engelli bir genç de arama kurtarma ekipleri tarafından kucakta taşınarak arabaya götürüldü.
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