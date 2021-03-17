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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Arama çalışmalarında dalgıçlar dalgalarla da mücadele etti

Arama çalışmalarında dalgıçlar dalgalarla da mücadele etti

Ekiplerin dalgalarla boğuşması

Yaşlı Adam 

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( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce’nin Akçakoca ilçesinde dün gece sahilde kaybolan yaşlı adam için arama çalışmaları sürüyor. Dalgıçlar arama çalışmaları sırasında dalgalarla mücadele ettiler. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde dün geceden bu yana kendisinden haber alınamayan 74 yaşındaki Ahmet Yiğit'i arama çalışmaları sürüyor. Arama çalışmaları sırasında Devlet Su İşleri Tesisi mevkinde Ahmet Yiğit’e ait eşyalar sahilde bulundu. Kendisinden haber alınamayınca denize girdiği düşünülen Yiğit’i denizde arama çalışmaları başlatıldı. Askeri dalgıçlar arama çalışmaları sırasında bir yandan da dalgalarla mücadele ettiler. yapılan aramalara rağmen havanın kararması ile çalışmalar durduruldu. 74 yaşındaki yaşlı adam için çalışmaları sabah saatlerinden itibaren tekrar başlatılacak. (TT-EB-ALI-
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