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20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Aralık ayında tek başına denizin keyfini çıkardı

Aralık ayında tek başına denizin keyfini çıkardı

sahilde güneşlenen turist

Yabancı Turist 

-denize giren turist
-yüzerken genel, detay
-Nataliia Kolesnikov röportaj
-sahilde yürüyüş yapması
-sahilde koşması

( MUĞLA -ÖZEL)- Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan Ukraynalı turist denizin, güneşin tadını doyasıya çıkardı MUĞLA

- Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yabancı turistler sıcak havanın keyfini doyasıya çıkardı. Bodrum’da Ukrayna uyruklu Nataliia Kolesnikova isimli yabancı turist ise Paşatarlası plajında tek başına yüzerek denizin, kumun ve sıcak havanın tadını doyasıya çıkardı. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bodrum’da da sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar büyük ölçüde uydu. Bodrum’un dünyaca ünlü plajları boş kalırken az sayıda turist sahil kenarından güneşlenerek sıcak havanın tadını doyasıya çıkardı. Tek başına güneşin, kumun, denizin tadını çıkardı Bodrum’un dünyaya tanıtan sahillerinde biri olan Paşatarlası sahilinde ise Ukrayna’dan Bodrum’a tatile gelen Nataliia Kolesnikov denizin keyfini tek başına çıkarması ise dikkatlerden kaçmadı. Uzun sürü güneşlendikten sonra denize girerek serinleyen Nataliia kendini özel hissettiğini söyleyerek “Su çok güzel, sıcak ve serinletici deniz. Sahil çok ıssız ama bu halini çok sevdim. İnanılmaz güzel bir yer Bodrum, çok güzel bir enerjisi var. Kendimi özel hissediyorum, böyle bir günde ama şanslı demiyorum, çünkü herkesin bu şansı yok. Birçok yerde kış yaşanıyor, bizim ülkemizde de kış yaşanıyor. Denize giremezler çünkü kış her yerde. Şu anda çok keyif alıyorum denize girmekten” dedi.

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