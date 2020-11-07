Aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

-- YARALILARIN AMBULANSA TAŞINMASI

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( BOLU )- Tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgada cadde savaş alanına döndü BOLU



- Bolu’da, iki grup arasında tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgada çeşitli yerlerinden yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Olay, Aktaş mahallesi Taşhancılar caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgada Mustafa M. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi daha bacaklarından yaralandı. Mermi ve saçmaların isabet ettiği 2 kişi kanlar içerisinde yerde kaldı. Yaralıların arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kavganın ardından olay yerinde kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Olayın yaşandığı bölgede arama yapan ekipler, otların arasına atılmış bir tüfek buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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