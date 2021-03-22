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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Arakanlı Müslümanların kaldığı mülteci kampında yangın

Arakanlı Müslümanların kaldığı mülteci kampında yangın

- Alevlerden detaylar - Eşyalarıyla kaçan insanlardan detaylar - Yükselen duman detayları Bangladeş ’te Arakanlı Müslümanların (Rohingya) kaldığı mülteci kampında çıkan yangında en az 150 çadırın hasar gördüğü bildirildi.
Yangında 1 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Mülteci Bild Mülteci Kampı 

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