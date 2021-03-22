Arakanlı Müslümanların kaldığı mülteci kampında yangın
- Alevlerden detaylar - Eşyalarıyla kaçan insanlardan detaylar - Yükselen duman detayları Bangladeş ’te Arakanlı Müslümanların (Rohingya) kaldığı mülteci kampında çıkan yangında en az 150 çadırın hasar gördüğü bildirildi. Yangında 1 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişinin de kayıp olduğu bildirildi.
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