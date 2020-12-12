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12 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Araçtan poşet poşet bonzai çıktı

Araçtan poşet poşet bonzai çıktı

Polis aramasından detaylar

Uyuşturucu Bonzai Akalan 

-Bonzaiden detaylar
-detay

( TEKİRDAĞ )- Tekirdağ’da durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramada 8 kilogram bonzai ele geçirildi TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’da durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramada 8 kilogram bonzai ele geçirildi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda Çerkezköy-Çorlu yolu üzeri uygulama noktasında şüpheli bir araç durdurularak, araç içerisinde arama yapıldı. Polis araç içerisindeki aramada, 8 adet vakumlu poşet içerisinde daralı 8 kilo 53 gram bonzai maddesi ele geçirdi. Olaya ilişkin araç sürücüsü E.K. uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili firari durumunda bulunan G.D. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.
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