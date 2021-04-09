Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Araçtan atılan çuvaldan 11 kilo 723 gram metamfetamin ele geçirildi

Araçtan atılan çuvaldan 11 kilo 723 gram metamfetamin ele geçirildi

Araçtan atılan uyuşturucu paketleri

( VAN ) VAN

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Bild Metamfetamin 


- Van’ın Başkale ilçesinde tespit edilen araçtan atılan çuval içerisinde 11 kilo 723 gram metamfetamin ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Başkale ilçesi Böğrüpek Mahallesi’nde tespit edilen araçtan atılan çuval içerisinde 10 parça halinde toplam 11 kilo 723 gram metamfetamin maddesi ele geçirildiği belirtildi. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak araç sürücüsü T.A. isimli şahıs gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement