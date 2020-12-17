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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Araçta gizlenen uyuşturucuyu ‘Gece’ buldu

Araçta gizlenen uyuşturucuyu ‘Gece’ buldu

-UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GECE TARAFINDAN UYUŞTURUCUNUN BULUNMASI

( AMASYA ) AMASYA

Sentetik Uyuşturucu Bonzai Uyuşturucu Madde Narkotik 


- Amasya’nın Merzifon ilçesinde bir aracın tavanına saklanan uyuşturucu, Gece isimli narkotik köpeği tarafından bulundu. Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda içerisinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen bir araç durduruldu. Araçta ve araçta bulunan şahısların üzerinde ekipler ile Gece isimli narkotik köpeği tarafından arama yapıldı. Araçta arama yapan Gece, saniyeler içerisinde aracın tavanına gizlenen uyuşturucu maddeyi bularak tepki verdi. Gece’nin tepkisi üzerine açılan yerde 30,98 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Araçta bulunan H.K., M.G., O.G. ve D.K isimli şahıslar, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra serbest bırakıldı.
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