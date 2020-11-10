Araçlarından inip Ata’yı andılar

-SİREN SESİYLE BİRLİKTE ARAÇLARIN DURMASI VE SÜRÜCÜLERİN SAYGI DURUŞU

-SÜRÜCÜLERDEN DETAY

-İSTİKLAL MARŞI DETAY

-MEYDANDAKİ TÖREN DETAY

-ÇELENK SUNMA DETAY

-SAYGI DURUŞU

-VATANDAŞLAR DETAY

-TRAFİKTEN DETAY

-FOTOĞRAF SERGİSİ DETAY



( MANİSA )- Manisa’da hayat saat 09.05’te 2 dakikalığına durdu- Trafikteki araç sürücüleri araçlarını durdurup inerek saygı duruşunda bulundu MANİSA



- Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 82. yılında tüm yurtta olduğu gibi Manisa’da da düzenlenen törenlerle anıldı. Saatler 09.05’i gösterdiğinde Manisa’da hayat 2 dakikalığına dururken trafikteki araç sürücüleri de araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. Manisa’da 10 Kasım töreni Cumhuriyet Meydanındaki Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtında gerçekleştirildi.

Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve siyasi parti temsilcilerinin çelenk sunma töreninin ardından saatler 09.05’i gösterdiğinde çalan sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Bu sırada trafikteki araç sürücüleri de araçlarını durdurup inerek saygı duruşuna eşlik etti. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşının okunmasıyla devam eden törende meydanda Atatürk Fotoğrafları sergisi açıldı. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve protokol üyeleri sergiyi gezerek fotoğrafları dikkatlice inceledi. Şehrin bir çok caddesinde de siren seslerinin duyulmasıyla birlikte araç sürücüleri araçlarını trafikte durdurup inerek saygı duruşuna eşlik etti. Yunusemre ilçesindeki İngolstadt Bulvarında da sürücüler ve vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, İYİ Parti İl Başkanı Hasan Eryılmaz, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

(SC-



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