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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Araçların kapısını açıp böyle drift yaptılar

Araçların kapısını açıp böyle drift yaptılar

Araçların drift yapması

Polis Kamera Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Aracın yolda gitmesi
-Vatandaşların drifti telefona kaydetmesi

( KONYA ) KONYA

- Konya’da iki otomobilin karşılıklı drift yapması cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Olay, oto sanayileri içerisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki otomobil sanayi içerisinde karşılıklı olarak drift yaptı. Tehlikeli görüntülerin oluştuğu olayda çevredekiler de otomobilleri izleyerek cep telefonuna kaydetti.
Sosyal medyada paylaşılan drift videosu görüntülerinin ardından, polis ekipleri de konuyla ilgili çalışma başlattı. (RÇ-FM-
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