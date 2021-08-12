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Araçları tek tek durdurup sorguladılar
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12 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Araçları tek tek durdurup sorguladılar

Araçları tek tek durdurup sorguladılar

ZONGULDAK

Polis Polis Ekipleri 

-EKİPLERDEN GÖRÜNTÜ
-ARAÇLARIN DURDULMASI
-ARAÇLARDAN GÖRÜNTÜ
-DETAYLAR

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde “Huzur” uygulaması yaptı. Ekipler araçları tek tek durdurup sorguladı. Zonguldak’ta Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri 22:00-24:00 saatleri arasında kent merkezinde ‘Huzur’ uygulaması yaptı. Kentin çeşitli yerlerinde yapılan uygulamada sürücüler tek tek uyarıldı. Ekipler kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı.
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