Araçları tek tek durdurup sorguladılar

-EKİPLERDEN GÖRÜNTÜ -ARAÇLARIN DURDULMASI -ARAÇLARDAN GÖRÜNTÜ -DETAYLAR
( ZONGULDAK ) ZONGULDAK
- Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde “Huzur” uygulaması yaptı. Ekipler araçları tek tek durdurup sorguladı. Zonguldak’ta Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri 22:00-24:00 saatleri arasında kent merkezinde ‘Huzur’ uygulaması yaptı. Kentin çeşitli yerlerinde yapılan uygulamada sürücüler tek tek uyarıldı. Ekipler kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı.
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