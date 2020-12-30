Araçları durdurup önünde şov yaparak 10 dakikada 200 lira topladı

-Gencin daha sonra sürücülerin yanına giderek para istemesi

-Paraları alan gencin sevinç yaşaması

-Olayı izleyen vatandaşların görüntüleri

-Sürücülerden para alan engelli gencin oynaması

-Polisin olay yerine gelmesi

-Genci uzaklaştırmaları

-Bir vatandaş ile röportaj



( MERSİN ) -- Mersin'de engelli bir genç şehrin en işlek caddesinde araçları durdurup önünde şov yaparak 10 dakikada yaklaşık 200 lira topladı MERSİN



- Mersin'de engelli bir genç şehrin en işlek caddesinde araçları durdurup önünde şov yaparak 10 dakikada yaklaşık 200 lira topladı. Kentin en işlek caddelerinden biri olan Silifke Caddesi üzerinde engelli gencin para toplamak için geliştirdiği ilginç yöntem, caddeyi adeta gösteri alanına çevirdi. Yoldan geçen araçları durduran, ardından durdurduğu araç önünde dans ederek mini bir gösteri yapan engelli genç, yaptığı şovun karşılığında araç sürücülerinden para istedi. Sürücülerin büyük kısmı gence gösterisinin karşılığından bir miktar para verirken, cebi para dolan engelli genç ise büyük mutluluk yaşadı. Daha çok kadın sürücülerin kullandığı araçları durdurmayı tercih eden engelli gencin şovu yaklaşık 10 dakika boyunca devam ederken, çevredekiler ise bu anı cep telefonu ile görüntüledi. Yaklaşık 10 dakikada 200 liraya yakın para topladığı öğrenilen engelli gencin gösterisi, polisin olay yerine gelmesiyle sona erdi. Engelli genç polislerin ve çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı. (HSK-



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