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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Araçları bozulan öğrenciler sınava polis ekipleri sayesinde yetişti

Araçları bozulan öğrenciler sınava polis ekipleri sayesinde yetişti

Polis ekiplerinin üniversite adayalarınısınava yetiştirme anı

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-Polis memurunun yaşananları bir spiker gibi anlatması

( SAKARYA )- Öğrencileri sınava yetiştiren polis memuru ise o anları spiker gibi anlattı- Geleceğini belirleyecek sınava polis ekipleri sayesinde yetiştiler SAKARYA

- Sakarya’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumuna araçları bozulduğu için geç kalan üniversite adayları, polis ekipleri sayesinde sınava yetişti. Üniversite adaylarını sınava yetiştiren polis memuru ise o anları bir spiker gibi anlattı. ÖSYM Başkanlığınca düzenlenen YKS sınavının birinci oturumuna araçları bozulduğu için geç kalan üniversite adaylarının imdadına polis ekipleri yetişti. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus timleri, araçları bozulan öğrencileri polis minibüsüne alarak tek tek sınava yetiştirdi. Sınava geç kalma korkusu yaşayan üniversite adayları, yardımlarına koşan ekiplere teşekkür etti. Öğrencileri sınava yetiştiren polis memuru ise o anları adeta bir spiker gibi anlatarak öğrencilere başarılar diledi.
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