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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Araçlara aldırış etmeden yolda yarı çıplak yürüdü

Araçlara aldırış etmeden yolda yarı çıplak yürüdü

YARI ÇIPLAK YÜRÜMESİ

Cenin Kamera Altın Polis Ekipleri Irak 

-HİÇ BİR ŞEKİLDE YOLDAN ÇEKİLMEMESİ
-ARAÇLARIN GELMESİ
-EL KOL HAREKETLERİYLE BİR ŞEYLER ANLATMASI
-FARKLI DETAYLAR

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da gecenin bir yarısı yarı çıplak halde Mudanya'da kadar yürümek isteyen vatandaş görenleri şaşkına çevirdi. Hastaneden çıktığını ifade eden vatandaş, bir çok kez ölümle burun buruna geldi. Olay gece saat 03.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Caddesi üzerinde meydana geldi. Ana yolun üzerinde sadece altın şort olan R.O.'yu (54) görenler durumu polis ekiplerine haber verdi. Kendi hayatını ve trafikte seyir halinde bulunan araçları zor durumda bırakan R.O., uzun süren yürüyüşü olay yerine gelen polis ekipleriyle son buldu. Gazetecilerin 'neden bu saatte yarı çıplak yürüyorsunuz?' sorusuna spor yapıyorum, Mudanya'ya kadar devam edeceğim demesi ise kameralara böyle yansıdı. (EV-AÇ-
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