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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Araçlar yollarda kaldı, kar sürücülere zor anlar yaşattı

Araçlar yollarda kaldı, kar sürücülere zor anlar yaşattı

- Yolda kalan araç

Kar Kalınlığı Kar Yağışı 

-- Bankete düşen araç
-- Araçların karda ilerlemesi
-- Tabela, kavşaktan detaylar
-- Uzun kuyruk oluşması
-- Bir aracın geri manevra yapması
-- Bir aracın rampa yukaı kayaak çıkmaya çalışması

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı D100 karayolunda etkili oldu. Sisle birlikte bastıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kapanan karayolu; ekiplerin tuzlama ve küreme çalışmaları ile açık tutulmaya çalıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürdü. Zonguldak-Ereğli karayolunda kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı. Terzi köyü yol ayrımı mevkii ve Kandilli mevkiindeki rampalarda sürücüler zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri kapanan yolları aralıklarla tuzlama ve küreme yöntemiyle açık tutmaya çalıştı.
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