Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Araçlar su altında kaldı, iş yerlerini su bastı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Araçlar su altında kaldı, iş yerlerini su bastı

Araçlar su altında kaldı, iş yerlerini su bastı

Sağanak yağıştan görüntü

Su Şiddetli Yağış Altın Sağanak 

-İlçe merkezinden görüntü
-Suya gömülen araçtan görüntü
-Sürücünün aracını kurtarmaya çalışması
-Detaylar

( RİZE ) RİZE

- Rize'nin Pazar ilçesinde etkili olan şiddetli yağış ile araçlar su kalırken, birçok iş yerini su bastı. Rize'de öğle saatlerinden itibaren etkisi gösteren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Pazar ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintilerini oluşurken, bazı bölgelerde ise heyelanlar meydana geldi. Sağanak yağış ile birlikte ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı araçlar ise suya gömülerek mahsur kalırken, sürücüler su içinde kalan araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı