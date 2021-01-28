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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Araçlar karda mahsur kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı

Araçlar karda mahsur kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı

Karla kaplı yolun görüntüsü

Mahsur Kaldı Bild Akalan Şiddetli Yağış Kar Yağışı 

-Yolda kalan araçların görüntüsü

( BURSA )- Sabaha karşı karla kaplanan Mudanya yolunda araç sürücüleri zor anlar yaşadı BURSA

- Bursa'da Mudanya ilçesi ile tek bağlantı noktası olan Mudanya Caddesi sabaha karşı şiddetli yağış sebebiyle karla kaplandı. Karlı yolda kayan araç sürücüleri zor anlar yaşadı.Bursa'da bir haftalık aranın ardından kar yağışı bu sabah itibariyle yeniden başladı.
Sabaha karşı şiddetini arttıran kar yağışı şehri yeniden beyaz örtüsüne kavuşturdu. Mudanya ilçesini Bursa'ya bağlayan tek karayolu olan Bursa - Mudanya yolu sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış sebebiyle karla kaplandı. Sabah erken saatlerde yola çıkan bazı sürücüler hazırlıksız yakalanınca karlı kaplı yolda zor anlar yaşadı. Yolda kalan 20'ye yakın zincirsiz araç, diğer sürücülerin yardımı ile yol kenarlarına güçlükle alınabildi. Yolda kalan araçlar sebebiyle Bursa Mudanya yolunda oluşan trafik sebebiyle araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.
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