Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Araçlar karda kaydı, sürücüler yokuşlardan güçlükle çıktı

Araçlar karda kaydı, sürücüler yokuşlardan güçlükle çıktı

Kayan araçlar

Kamera Atina Kar Yağışı 

-Yokuşu çıakmayan kamyonetin
-Vatandaşın kamyonetin kasasında zıplaması
-Oluşan trafik
-Detaylar

( İSTANBUL )-Kağıthane’de etkili olan kar sürücülere zor anlar yaşattı İSTANBUL

- Kağıthane’de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Yollarda araçların kaydıkları görülürken yokuşta kalan bir kamyonetin kasasına binen bir kişinin zıplayarak aracın gitmesini çalışmaya çalıştığı kameralara yansıdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ani hava değişimi ve kar yağışı uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı sabahın erken saatlerinde etkili olmaya başladı.
Kağıthane’de yollar kısa sürede beyaza bürünürken araçların yokuşları çıkmakta güçlük çektiği görüldü.
Yollarda bazı araçların kaydıkları ve güçlükle ilerledikleri görüldü.
Yokuşta kalan bir kamyonetin patinaj çektiği görülürken bir kişinin kamyonetin kasasına binerek zıpladığı ve bu şekilde kamyonun kaymasını engellemeye çalıştığı görüldü.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Bodrumdaki Kaçakalar Avrupaya Geçmek İçin BekliyorBodrumdaki Kaçakalar Avrupaya Geçmek İçin Bekliyor
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement