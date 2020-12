Araçlar kafa kafaya çarpıştı, yol savaş alanına döndü: 1 ölü, 4 yaralı

--Kaza yapan araçlar

--İtfaiyenin araçtan cesedi çıkarması

--Ceset torbasıyla aracın görüntüsü

--hafif şekilde yaralı olarak kurtulan Hasan Can açıklama

--Kaza yeri ve araçlardan görüntü

--Cesedin cenaze aracına konulması



( ISPARTA ) ISPARTA



- Isparta’da 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza saat 17.30 sıralarında Isparta-Burdur dağ yolu üzerinde Gelincik köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Isparta’dan Burdur istikametine seyir halinde olan Mustafa Sak yönetimindeki 15 AAY 078 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Ömür B. idaresindeki 34 BSD 078 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Mustafa Sak’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada aynı araçta bulunan M.S. ve H.S. ile diğer otomobilin sürücü Ömür B. ve yanındaki Hasan Can yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Araç içerisinde hayatını kaybeden Mustafa Sak, itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sak’ın cenazesi Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü. “Hızlı şekilde kayarak bizim şeridimize geçti” 34 BSD 078 plakalı otomobilden hafif şekilde yaralı olarak kurtulan Hasan Can, Burdur’dan Isparta istikametine giderken karşı taraftan gelen otomobilin hızlı bir şekilde kayarak kendi şeritlerine geçtiğini söyledi.



Can, “Anlık bir olay oldu. Aniden vurduk. Kötü bir şekilde araçtan indim. Diğer arkadaş da araçtan indi. Diğer arabada şoför koltuğunda oturan arkadaşı gördüm. O da direksiyonu tutmuş bir şekilde hareketsiz yatıyordu. Diğer araçta başka kimseyi görmedim. Arkadaşım yaralı olarak hastaneye kaldırıldı” dedi.

