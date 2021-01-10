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10 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Araçlar hurdaya döndü, bariyerler otomobilin köprüye uçmasını engelledi

Araçlar hurdaya döndü, bariyerler otomobilin köprüye uçmasını engelledi

Kaza yerinden ve araçlardan detay

Jandarma Korkuluk Üst Geçit Karahisar Ticari Araç 

-ekipler
-kırılan korkuluklar
-detaylar

( AFYON KARAHİSAR)- Hafif ticari araç köprüden düşmekten çarptığı bariyerler sayesinde kurtuldu AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada araçlar hurdaya dönerken, şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olayda çarpışmanın etkisi ile savrulan hafif ticari araç ise üst geçitten aşağı düşmekten çarptığı bariyerler sayesinde kurtuldu. Kaza, Çay-Bolvadin karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.S., yönetimindeki 27 ATC 29 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü karşı yönden gelen C.A. idaresindeki 15 DR 247 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan hafif ticari araç ise üst geçitten aşağı düşmekten çarptığı bariyerler sayesinde kurtuldu. Kazada araçlar hurdaya dönerken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle trafikte bir süre aksama meydana gelirken daha sonra olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından araçların yoldan kaldırılması ile yoldaki trafik normale döndü. Olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
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