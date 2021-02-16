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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Araçlar buzda dans etti, kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu

Araçlar buzda dans etti, kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu

- Tırın kayarak inmesi

Uzunlu Mahsur Kaldı Kar Temizleme Halk Otobüsü Kar Yağışı 

-- Büyük araçların kayarak inmesi
-- Karşı yönde araçların kayarak çıkmaya çalışması
-- Yolda kalan halk otobüsü
-- Kavşakta uzun araç kuyrukları
-- Buzlanan yol
-- Bekleyen araçlar
-- Siren çalan ambulans

( ZONGULDAK ) -- Ekiplerin bölgeye gelmemesi sürücüleri çileden çıkarttı ZONGULDAK

- Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde buzlanan yolda araçlar mahsur kaldı. Uzun araçlar rampayı kayarak indi. Karşı yönde rampayı çıkamayan bazı sürücüler ise adeta buzda dans etti. Kilitlenen trafikte kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları oluştu. İlçede şiddetli şekilde etkisini gösteren kar yağışı yerini zaman zaman tipiye bıraktı. Fatih Sitesi rampası da buzlandı. Bir tır kontrolü kaybederek yoldan çıktı. Rampa üzerinde yolun buzlanması üzerine büyük araçlar kayarak inmeye çalıştı. Korku dolu anlar yaşatan olayda Karayolları ve belediye ekiplerine haber verilmesine rağmen dakikalarca yolun temizlenmesi beklendi. Trafik ekipleri sürücüleri yönlendirmeye çalışırken kar temizleme ekiplerin gelmemesi sürücüleri çileden çıkarttı. Sahil yolunda Zonguldak-Kozlu istikametine kilometrelerce uzun araç kuyruğu oluştu. Kozlu istikametine rampayı çıkamayan sürücüler zor anlar yaşadı. Bir halk otobüsü de yolu çıkamayınca yolcuları yolu yaya olarak devam etti. Her iki istikamette de ulaşımın zaman zaman durma noktasına gelmesi sebebiyle vatandaşlar yaşananlara tepki gösterdi. Hasta almaya çıkan bir ambulans ise kilitlenen kavşakta siren çaldı. Yol, temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı. (OA
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