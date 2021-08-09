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Araçla çarpışan halk otobüsü markete çarptı: 5'i markette 8 kişi yaralandı
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9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Araçla çarpışan halk otobüsü markete çarptı: 5'i markette 8 kişi yaralandı

Araçla çarpışan halk otobüsü markete çarptı: 5'i markette 8 kişi yaralandı

Markete çarpan halk otobüsü

Trafik Kazası Halk Otobüsü Kahvehane Ticari Araç Polis Ekipleri 

-Marketin savaş alanına dönmüş içi
-Marketin kırılan kolonu
-İtfaiye ve polis ekipleri
-Otobüsün çarpıştığı hafif ticari araç
-Marketin yanındaki kahvehane sahibi Hakan Albayrak ile röportaj
-Market müşterisi hastanede yaralı genç ile röportaj

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da halk otobüsünün hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra yoldan çıkıp markete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i market çalışanı 4'ü markette müşteri olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallei'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kerim Cömert (45) idaresindeki 55 BBL 02 plakalı halk otobüsü Muhammet Dede (45) yönetimindeki 55 ANS 98 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkan halk otobüsü yol kenarındaki ağacı parçalayarak markete çarptı. Kazada, halk otobüsü şoförü Kerim Cömert, hafif ticari araç sürücüsü Muhammet Dede ve oğlu Mustafa Emin Dede (13) ile market çalışanı Elif Ayaloğlu (25) ile markette müşteri olarak bulunan Kerim Murat Sofu (21), Ahmet Enes Eş (24), Emre Yılmaz (26) ve Fazilet Ayaloğlu (24) yaralandılar. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Gazi Devlet Hastanesine ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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